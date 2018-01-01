Міжнародні партнери надали допомоги українським прикордонникам на понад 700 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Міжнародні партнери надали Державній прикордонній службі допомоги на суму понад 700 млн грн. Про це сказав в ефірі програми “Кордон держави” на “5 каналі” голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
“Переоснащення Державної прикордонної служби йде не тільки за рахунок безпосередньо бюджету ДПСУ, а ще й за рахунок міжнародних партнерів, які з початку року надали нам допомоги на суму більше 700 млн грн”, — сказав він.
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Як повідомляв УНН, Державна прикордонна служба України отримала п'ять новітніх безпілотних авіаційних комплексів.