Міжнародні партнери дуже уважно вивчають мовний закон України – міністр

"Цей закон має сприяти і допомагати українській мові. Його не треба надягати на голову, оскільки російська пропаганда так і хоче це подати . Ми розуміємо, що маніпуляцій буде дуже багато, але реальні повноваження щодо виконання закону пов’язані з рішеннями Кабінету міністрів України", - сказав Клімкін.



Він заявив, що вже почав говорити з колегами про те, яким чином потрібно прописати виконання положень цього закону для того, щоб він виконувався толерантно і позитивно.



"Наші партнери зараз дуже уважно вивчають цей закон. Я знаю, було дуже багато питань про які сьогодні ще можна говорити", - додав міністр.



Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила мовний закон.