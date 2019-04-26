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Міжнародні партнери дуже уважно вивчають мовний закон України – міністр

Міжнародні партнери дуже уважно вивчають мовний закон України – міністр

Київ • УНН

 • 8643 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міжнародні партнери України наразі дуже уважно вивчають український закон про мову. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом, передає кореспондент УНН.

"Цей закон має сприяти і допомагати українській мові. Його не треба надягати на голову, оскільки російська пропаганда так і хоче це подати . Ми розуміємо, що маніпуляцій буде дуже багато, але реальні повноваження щодо виконання закону пов’язані з рішеннями Кабінету міністрів України", - сказав Клімкін.

Він заявив, що вже почав говорити з колегами про те, яким чином потрібно прописати виконання положень цього закону для того, щоб він виконувався толерантно і позитивно.

"Наші партнери зараз дуже уважно вивчають цей закон. Я знаю, було дуже багато питань про які сьогодні ще можна говорити", - додав міністр.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила мовний закон.

Українські Національні Новини

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