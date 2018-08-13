Міжнародні інвестори FAIRR висловилися щодо безпечності виробництва МХП і вказали на фейки в українських ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міжнародна мережа інвесторів FAIRR спростувала інформацію деяких українських ЗМІ про небезпеку виробництва курятини "Наша Ряба". В ексклюзивному коментарі УНН офіційні представники FAIRR розповіли, як формувався рейтинг Collers і що він означає.
Передусім там підкреслили, що цей рейтинг складений виключно на основі відкритої інформації, ніяких досліджень якості продукції або ж дотримання екологічних норм при виробництві там не проводили. Фактично, йдеться про рівень розкриття інформації компаніями, а не про те, небезпечні вони чи ні, пояснили у FAIRR.
Залежно від того, наскільки компанії відкриті, вони отримують певний рівень. Низький рівень FAIRR означає лише те, що автори дослідження не змогли знайти потрібну інформацію під час роботи над доповіддю.
"Таким чином, немає аналізу продуктів MХП і відвідувань виробничих майданчиків. Високий бал за індексом означає тільки те, що компанія успішно надала публіці інформацію, необхідну за Індексом; низький бал означає, що такої інформації не було. Тому, коли MХП отримав нижній бал (позначається червоним), це говорить про те, що FAIRR не знайшов інформацію, яку шукав.
FAIRR також хоче уточнити, що MХП ні в якому разі не називався "небезпечним підприємством", - повідомили в організації.
Нагадаємо, "МХП" - єдина українська компанія, яка потрапила в огляд міжнародних інвесторів FAIRR. При цьому вітчизняний виробник курятини обійшов американських і китайських гігантів промисловості, включаючи постачальників McDonalds і KFC. Всього в "чорний список" світових виробників потрапили 60 найбільших постачальників м'яса і риби.
У той же час "МХП" уникла негативних оцінок з боку міжнародних оглядачів. FAIRR присвоїв "МХП" середній рівень, нарівні з бразильськими виробниками BRF SA і JBS SA, шведською Scandi Standard AB, китайською WH Group Ltd.