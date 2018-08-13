Международные инвесторы FAIRR высказались по безопасности производства МХП и указали на фейки в украинских СМИ

Прежде всего там подчеркнули, что этот рейтинг составлен исключительно на основе открытой информации, никаких исследований качества продукции или же соблюдения экологических норм при производстве там не проводили. Фактически, речь идет об уровне раскрываемости информации компаниями, а не о том, опасны они или нет, пояснили в FAIRR.

В зависимости от того, насколько компании открыты, они получают определённый уровень. Низкий уровень FAIRR означает лишь то, что авторы исследования не смогли найти нужную информацию во время работы над докладом.

"Таким образом, нет анализа продуктов MХП и посещений производственных площадок. Высокий балл по индексу означает только то, что компания успешно предоставила публике информацию, требуемую Индексом; низкий балл означает, что такой информации не было. Поэтому, когда MХП получил нижний балл (обозначается красным), это говорит о том, что FAIRR не нашел информацию, которую искал.

FAIRR также хочет уточнить, что MХП ни в коем случае не назывался "опасным предприятием", - сообщили в организации.

Напомним, "МХП" - единственная украинская компания, которая попала в обзор международных инвесторов FAIRR. При этом отечественный производитель курятины обошел американских и китайских гигантов промышленности, включая поставщиков McDonalds и KFC. Всего в "черный список" мировых производителей попали 60 крупнейших поставщиков мяса и рыбы.

В то же время "МХП" избежала негативных оценок со стороны международных обозревателей. FAIRR присвоил "МХП" средний уровень, наравне с бразильскими производителями BRF SA и JBS S.A, шведской Scandi Standard AB, китайской WH Group Ltd.