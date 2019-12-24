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Митниця отримала перше онлайн-доручення від СБУ в електронній формі

Митниця отримала перше онлайн-доручення від СБУ в електронній формі

Київ • УНН

 • 11699 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Державна митна служба України отримала перше доручення в онлайн-формі від Служби безпеки України на проведення огляду на Одеській митниці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нової митниці.

"20 грудня Держмитслужба спільно з СБУ запустили перше доручення в онлайн-формі. Запит було направлено на проведення огляду одягу, аксесуарів та електротехніки на Одеській митниці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, процес відправки доручень відбувається через онлайн-форму з прозорим та зрозумілим алгоритмом дій.

"Представники правоохоронних органів вносять всю інформацію в спеціальну електронну форму, яка потрапляє до центрального апарату митниці та централізовано вноситься до програмно-інформаційного комплексу, який забезпечує автоматизоване спрацювання по ризикових поставках", - йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше "орієнтування" про проведення митного огляду надсилались від СБУ та інших правоохоронних органів до конкретного митного посту в паперовому вигляді. За інформацією Держмитниці, така процедура збільшувала кількість зловживань на місцях. Запуск централізованого надсилання через електронну систему доручень мінімізує ці явища.

"Ми максимально переводимо всю роботу в електронний вигляд та мінімізуємо вплив людського фактора. Особливо — в питаннях перевірок від правоохоронців на митних пунктах. Адже паперові доручення неможливо відслідкувати і вони могли "загубитись" на митниці. Тепер ми максимально сконцентруємо всю цю інформацію в одному місці і будемо контролювати процес перевірок", - зазначив голова Держмитслужби Максим Нефьодов.

Нагадаємо, 8 грудня в Україні почала роботу Нова митниця. Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

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