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Мітингувальники провели ніч у Шевченківському суді і продовжують блокувати залу засідань

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Близько 15 активістів, які вчора після засідання Шевченківського районного суду Києва у справі проти 4-х командирів спецроти "Беркут" оголосили безстрокову акцію протесту з вимогою створення спеціального суду з розгляду справ Майдану, провели ніч у приміщенні суду і продовжують блокувати залу засідань, повідомили УНН у Шевченківському суді Києва.

Мітингувальники провели ніч у Шевченківському суді і продовжують блокувати залу засідань

"Близько 15 активістів досі залишаються у залі засідань, можна сказати блокують", - повідомили у Шевченківському райсуді.

За словами співрозмовника, активісти поводять себе мирно.

"У нас є інші зали засідань, тому справи, призначені до розгляду у заблокованій залі, розглядатимуться в інших залах", - уточнили у суді.

Нагадаємо, вчора, 30 листопада, активісти та постраждалі під час побиття 30 листопада 2013 року студентів на Майдані після закінчення судового засідання проти 4-х командирів спецроти "Беркут" оголосили безстрокову акцію протесту з вимогою створення спеціального суду з розгляду справ Майдану. Крім того вони вимагають зустрічі з Президентом України Петром Порошенком та звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

У Шевченківському районному суді Києва розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням колишніх керівників спецпідрозділу “Беркут” А.Дидюка, М.Тягнирядна, Є.Антонова та Ю.Шевченка у незаконному перешкоджанні проведенню вуличних походів та демонстрацій (ст. 340 КК України) та перевищенні влади (ст.365 КК України). Справу розглядає суддя Олена Мєлєшак.

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