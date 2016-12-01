Митингующие провели ночь в Шевченковском суде и продолжают блокировать зал заседаний

"Около 15 активистов до сих пор остаются в зале заседаний, можно сказать блокируют", - сообщили в Шевченковском райсуде.

По словам собеседника, активисты ведут себя мирно.

"У нас есть другие залы заседаний, поэтому дела, подлежащие рассмотрению в заблокированной зале, будут рассматриваться в других залах", - уточнили в суде.

Напомним, вчера, 30 ноября, активисты и пострадавшие во время избиения 30 ноября 2013 года студентов на Майдане после окончания судебного заседания над 4-мя командирами спецроты "Беркут" объявили бессрочную акцию протеста с требованием создания специального суда по рассмотрению дел Майдана. Кроме того, они требуют встречи с Президентом Украины Петром Порошенко и увольнения генерального прокурора Юрия Луценко.

В Шевченковском районном суде Киева рассматривается уголовное производство по обвинению бывших руководителей спецподразделения "Беркут" А.Дидюка, М.Тягнирядна, Е.Антонова и Ю. Шевченко в незаконном препятствовании проведению уличных шествий и демонстраций (ст. 340 УК Украины) и превышении власти ( 365 УК Украины). Дело рассматривает судья Елена Мелешак.