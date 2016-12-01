Митингующие провели ночь в Шевченковском суде и продолжают блокировать зал заседаний

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 10034 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 16420 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 16574 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 25411 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 61140 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 69259 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 188259 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105628 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131403 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159947 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.5м/с
44%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 104934 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 93095 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 49968 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 90487 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 71510 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 24163 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 61140 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 188259 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 376066 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 372621 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 28250 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 49982 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106420 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 138254 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 157440 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Митингующие провели ночь в Шевченковском суде и продолжают блокировать зал заседаний

Киев • УНН

 • 11821 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Около 15 активистов, вчера после заседания Шевченковского районного суда Киева по делу против 4-х командиров спецроты "Беркут" объявили бессрочную акцию протеста с требованием создания специального суда по рассмотрению дел Майдана, провели ночь в здании суда и продолжают блокировать зал заседаний, сообщили УНН в Шевченковском суде Киева.

Митингующие провели ночь в Шевченковском суде и продолжают блокировать зал заседаний

"Около 15 активистов до сих пор остаются в зале заседаний, можно сказать блокируют", - сообщили в Шевченковском райсуде.

По словам собеседника, активисты ведут себя мирно.

"У нас есть другие залы заседаний, поэтому дела, подлежащие рассмотрению в заблокированной зале, будут рассматриваться в других залах", - уточнили в суде.

Напомним, вчера, 30 ноября, активисты и пострадавшие во время избиения 30 ноября 2013 года студентов на Майдане после окончания судебного заседания над 4-мя командирами спецроты "Беркут" объявили бессрочную акцию протеста с требованием создания специального суда по рассмотрению дел Майдана. Кроме того, они требуют встречи с Президентом Украины Петром Порошенко и увольнения генерального прокурора Юрия Луценко.

В Шевченковском районном суде Киева рассматривается уголовное производство по обвинению бывших руководителей спецподразделения "Беркут" А.Дидюка, М.Тягнирядна, Е.Антонова и Ю. Шевченко в незаконном препятствовании проведению уличных шествий и демонстраций (ст. 340 УК Украины) и превышении власти ( 365 УК Украины). Дело рассматривает судья Елена Мелешак.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$60.52
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21