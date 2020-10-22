Місцеві вибори-2020: політолог розповів, які партії "зберуть вершки"

“Головний переможець на цих виборах – це будуть місцеві партії. Не якась одна, а різні партії. Є деякі, які мають всеукраїнські амбіції, наприклад, “За майбутнє”. Але більшість партій домінуватимуть лише у своїх регіонах – партія Кернеса, Труханова, “Удар” по Києву. Такі місцеві партії і будуть головним переможцем в цілому по країні”, - наголосив політолог.

Проте, він зазначив, що не очікує катастрофічної поразки “Слуг народу”.

“Мій прогноз - вони проведуть свої фракції, своїх депутатів, практично по всіх регіонах. Якщо брати обласні ради і міські ради в обласних центрах, то я думаю, що майже в усіх обласних і міських радах, можливо за поодинокими виключеннями, будуть депутати від “Слуги народу”. При чому, в більшості випадків “Слуга народу” буде в першій трійці за рейтингами”, - наголосив Фесенко.

Також він додав, що у “Слуг народу” буде непоганий результат на Закарпатті та у Чернівецькій області, а по Галичині підтримка буде слабшою. Близько до таких показників буде партія “ЄС”, а у “ОПЗЖ” на заході не буде високої підтримки.

“Є такий показник, як агрегований рейтинг - коли узагальнюють рейтинги голосування в обласні ради і визначають, яка партія скільки отримала. Якщо “Слуга народу” за агрегованим рейтингом збереже перше місце, то я не бачу великих проблем для них. Можуть сказати, що програли вибори, порівнюючи результати минулого року. Але минулого року була аномалія. Якщо вони збережуть перше місце, то це не погано. Для них це буде задовільний результат. Хоча поруч будуть “ЄС” і “ОПЗЖ” по агрегованому рейтингу”, - додав політолог.

Нагадаємо, політолог розповів, що на явку виборців на місцевих виборах може вплинути пандемія коронавірусу, розчарування і погода.

Як повідомляв УНН раніше, за інформацією соціологів, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, 51% українців все одно готові взяти участь у місцевих виборах.