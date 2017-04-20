Міські депутати запропонували запустити в Черкасах нічні тролейбуси
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Із ініціативою запровадити нічний рух тролейбусів на сесії міськради 19 квітня виступив депутат Олександр Згіблов. Його запит підтримали ще 27 обранців, один висловився проти. Про це УНН-Центр повідомили у Черкаській міській раді.
За словами депутата, подібна практика застосовується й у інших містах України. Проїзд у цих тролейбусах має бути платним для всіх без виключення пасажирів. Відтак, це не обтяжуватиме бюджет та не потребуватиме додаткових витрат від КП “Черкасиелектротранс”.
“У Черкасах є підприємства, де люди працюють у третю чи нічну зміну. У них виникає потреба у нічний час якимось чином добиратися до своїх домівок. На моє переконання, запровадження нічних тролейбусних маршрутів зменшить рівень злочинності, оскільки людина пересуватиметься містом у громадському транспорті, а не йтиме пішки вулицями”, — сказав під час виступу депутат.
Окрім того, він висловився за те, аби запровадити ще й додаткові спецрейси в Черкасах в “години пік”.
“Ці спецрейси мають бути платними. Ними користуватимуся, переважно, ті містяни, котрі їхатимуть на роботу. Запровадження таких платних маршрутів дозволить збільшити надходження до бюджету КП “Черкасиелектротрансу”, — заявив він.