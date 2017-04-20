Городские депутаты предложили запустить в Черкассах ночные троллейбусы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25251 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88948 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145370 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112559 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113955 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110913 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103087 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103254 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Городские депутаты предложили запустить в Черкассах ночные троллейбусы

Городские депутаты предложили запустить в Черкассах ночные троллейбусы

Киев  •  УНН

 • 11692 просмотра

ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. С инициативой ввести ночное движение троллейбусов на сессии горсовета 19 апреля выступил депутат Александр Згиблов. Его запрос поддержали еще 27 избранников, один высказался против. Об этом УНН-Центр сообщили в Черкасском городском совете.

По словам депутата, подобная практика применяется и в других городах Украины. Проезд в этих троллейбусах должен быть платным для всех без исключения пассажиров. Следовательно, это не обременять бюджет и не потребует дополнительных расходов от КП “Черкассыэлектротранс”.

“В Черкассах есть предприятия, где люди работают в третью или ночную смену. У них возникает потребность в ночное время каким-то образом добираться до своих домов. По моему убеждению, введение ночных троллейбусных маршрутов уменьшит уровень преступности, поскольку человек будет передвигаться по городу в общественном транспорте, а не идти пешком по улицам”, — сказал во время выступления депутат.

Кроме того, он высказался за то, чтобы ввести еще и дополнительные спецрейсы в Черкассах в “часы пик”.

“Эти спецрейсы должны быть платными. Ими буду пользоваться преимущественно те горожане, которые будут ехать на работу. Введение таких платных маршрутов позволит увеличить поступления в бюджет КП “Черкассыэлектротранса”, — заявил он.

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