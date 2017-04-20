Городские депутаты предложили запустить в Черкассах ночные троллейбусы

По словам депутата, подобная практика применяется и в других городах Украины. Проезд в этих троллейбусах должен быть платным для всех без исключения пассажиров. Следовательно, это не обременять бюджет и не потребует дополнительных расходов от КП “Черкассыэлектротранс”.

“В Черкассах есть предприятия, где люди работают в третью или ночную смену. У них возникает потребность в ночное время каким-то образом добираться до своих домов. По моему убеждению, введение ночных троллейбусных маршрутов уменьшит уровень преступности, поскольку человек будет передвигаться по городу в общественном транспорте, а не идти пешком по улицам”, — сказал во время выступления депутат.

Кроме того, он высказался за то, чтобы ввести еще и дополнительные спецрейсы в Черкассах в “часы пик”.

“Эти спецрейсы должны быть платными. Ими буду пользоваться преимущественно те горожане, которые будут ехать на работу. Введение таких платных маршрутов позволит увеличить поступления в бюджет КП “Черкассыэлектротранса”, — заявил он.