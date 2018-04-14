Місію виконано: Трамп прокоментував ракетний удар по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп відреагував на спільні з Великою Британією і Францією ракетні удари по Сирії словами "місію виконано", подякувавши союзникам. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Ідеально виконаний удар минулої ночі. Дякую Франції та Сполученому Королівству за їх мудрість і силу їх прекрасних військових. Кращого результату і бути не могло. Місію виконано!" - заявив Трамп.
"Так пишаюся нашими великими воїнами, які невдовзі, після того, як витратяться мільярди повністю затверджених доларів, будуть найкращими з тих, що коли-небудь були у нашої країни. Не буде нічого і нікого, хто зможе наблизитися до такого", - додав президент США.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.