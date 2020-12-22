Мішустін звільнив торгпреда Росії в Україні, призначеного тільки у лютому цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін звільнив Андрія Бабко з посади торгового представника РФ в Україні, пише УНН з посиланням на розпорядження уряду Російської Федерації № 3439-р.
Розпорядження про призначення Бабко на цей пост Мішустін підписав в лютому 2020 року. При цьому в листопаді уряд РФ вирішив закрити торгові представництва в Литві і в Україні.
“Звільнити Бабко Андрія Володимировича з посади торгового представника Російської Федерації в Україні у зв’язку з переходом на іншу роботу”, — йдеться в тексті розпорядження, опублікованого у вівторок на офіційному порталі правової інформації.
З пропозицією про закриття торгпредств в Литві і в Україні у вересні виступив Мінпромторг РФ. Як говорилося в пояснювальній записці до проекту постанови, після закриття у РФ залишаться торгпредства в 58 країнах.
Мінпромторг пояснював, що пропонує закрити українське торгпредство в зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України в серпні постанови, який припиняє дію міжурядової угоди з РФ про взаємне заснування торгових представництв.
Нагадаємо, що в лютому Росія вперше з 2012 року призначила свого торгового представника в Україні.
Посада торгового представника РФ в Україні була вакантною з лютого 2012 року, коли попередній торгпред Сергій Іванов вийшов на пенсію. З тих пір обов’язки торгового представника виконував Сергій Соломін.
У 1997 році Бабко працював заступником голови Приморської торгово-промислової палати із зовнішніх зв’язків, з 2005 по 2011 рік обіймав посаду заступника торгпреда РФ в Китайській Народній Республіці.