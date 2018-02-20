Миротворці ООН мають бути розміщені на кордоні України та Росії - Зеркаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Миротворча місія ООН має бути розміщена на кордоні між Україною та Російською Федерацією. Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль, передає УНН.
"Залежно від того, де вони (миротворці ООН – ред.) будуть розгорнуті. Там є стадії – на яких стадіях можна проводити вибори. Там є різні питання щодо того, який контингент, які стадії, які етапи, на якому етапі що робитимуть. Зараз я думаю, що основне і ключове питання – що миротворці мають бути на кордоні України з Росією. І потім, як буде розгортатися місія поетапно, дискусія з цього приводу триває вже певний час. Тут є питання, що коли одна сторона не зацікавлена, то є питання до будь-якої місії, хоч де б вона була розгорнута", - заявила О.Зеркаль.
Нагадаємо, О.Зеркаль заявляла, що участь Білорусі у миротворчій місії ООН на Донбасі не є можливою, оскільки ця країна є членом ОДКБ - військового блоку, який очолює РФ.