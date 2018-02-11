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Мирослава Поповича поховають 13 лютого на Байковому цвинтарі

Мирослава Поповича поховають 13 лютого на Байковому цвинтарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Директора Інституту філософії Мирослава Поповича, який 10 лютого помер на 88-році життя, за попередньою інформацією, поховають 13 лютого на Байковому цвинтарі. Про це повідомиу у Facebook Василь Зоря, передає УНН.

"За попередньою інформацією, похорон на Байковому цвинтарі відбудеться у вівторок 13-го лютого. Одну з вулиць у Києві перейменують на його честь", - написав Зоря.

Нагадаємо, 10 лютого на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович.

Довідка УНН: Мирослав Попович — український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в галузі культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Сковороди НАН України, завідувач відділом логіки і методології науки Інституту філософії.

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