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Мін'юст повторно оголосив конкурс на посаду директора люстраційного департаменту

Мін'юст повторно оголосив конкурс на посаду директора люстраційного департаменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

“Відповідне рішення було прийнято членами конкурсної комісії за підсумками проведеного 17-20 січня відбору, у ході якого жодного з кандидатів не було визнано переможцем конкурсу”, — йдеться у повідомленні.

При цьому у Мін'юсті закликали ЗМІ та представників громадських організацій взяти участь у роботі комісії як спостерігачів.

Планується, що конкурс пройде з 1 по 3 березня. Для участі у конкурсі кандидати повинні подати низку документів, зокрема копію паспорта громадянина України, заяву про участь у конкурсі, резюме, заяву про те, що до кандидата не застосовувалася заборона на зайняття посади згідно Закону “Про очищення влади”, копії документів про освіту, заповнену особову картку, а також декларацію за 2016 рік.

Документи конкурсна комісія прийматиме до 18:00 23 лютого 2017 року.

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