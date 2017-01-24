Мін'юст повторно оголосив конкурс на посаду директора люстраційного департаменту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“Відповідне рішення було прийнято членами конкурсної комісії за підсумками проведеного 17-20 січня відбору, у ході якого жодного з кандидатів не було визнано переможцем конкурсу”, — йдеться у повідомленні.
При цьому у Мін'юсті закликали ЗМІ та представників громадських організацій взяти участь у роботі комісії як спостерігачів.
Планується, що конкурс пройде з 1 по 3 березня. Для участі у конкурсі кандидати повинні подати низку документів, зокрема копію паспорта громадянина України, заяву про участь у конкурсі, резюме, заяву про те, що до кандидата не застосовувалася заборона на зайняття посади згідно Закону “Про очищення влади”, копії документів про освіту, заповнену особову картку, а також декларацію за 2016 рік.
Документи конкурсна комісія прийматиме до 18:00 23 лютого 2017 року.