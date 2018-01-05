Мін'юст має визначити, чи є рішення грузинського суду підставою для екстрадиції Саакашвілі - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністерство юстиції України має визначити, чи є рішення суду про засудження екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі підставою для екстрадиції. Про це УНН заявили у Генеральній прокуратурі України.
“Визначати, чи є підставою для екстрадиції Саакашвілі вирок суду Грузії, має Мін’юст. Крім того, до завершення ним екстрадиційної перевірки жодні рішення грузинського суду до уваги не братимуться”, — зазначили в Генпрокуратурі.
Як повідомляв УНН, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею “зловживання службовими повноваженнями” у справі Сандро Гиргвліані.
Згідно з грузинським слідством, М.Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.