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Мін'юст має визначити, чи є рішення грузинського суду підставою для екстрадиції Саакашвілі - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Міністерство юстиції України має визначити, чи є рішення суду про засудження екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі підставою для екстрадиції. Про це УНН заявили у Генеральній прокуратурі України.

Мін'юст має визначити, чи є рішення грузинського суду підставою для екстрадиції Саакашвілі - ГПУ

“Визначати, чи є підставою для екстрадиції Саакашвілі вирок суду Грузії, має Мін’юст. Крім того, до завершення ним екстрадиційної перевірки жодні рішення грузинського суду до уваги не братимуться”, — зазначили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНН, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею “зловживання службовими повноваженнями” у справі Сандро Гиргвліані.

Згідно з грузинським слідством, М.Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.

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