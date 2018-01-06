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Мін'юст: близько 1,2 тис. неповнолітніх перебувають на обліку в органах пробації

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні на сьогодні на обліку в органах пробації перебуває 1152 неповнолітні особи, з яких 69 дівчат. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

Мін'юст: близько 1,2 тис. неповнолітніх перебувають на обліку в органах пробації

“Станом на сьогодні на обліку в органах пробації перебуває 1152 особи (69 дівчат), 20% з них — ще не виповнилося 16 років, 80% — у віці від 16 до 18 років”, — розповів Чернишов.

За його словами, понад 800 осіб притягнуто до відповідальності за тяжкі злочини, стільки ж осіб виховувалися в неповних сім’ях, сім’ях без батьків або в неблагонадійних сім’ях, де регулярно фіксувалися прояви жорстокості і де підлітки виступали або свідками, або жертвами злочину.

Чернишов, посилаючись на статистику, зазначив, що 50% дітей, які ставали свідками насильницьких дій над своїми матерями, схильні до вживання наркотиків і алкоголю і в 6 разів частіше намагаються накласти на себе руки, а діти, котрі постраждали від насилля в сім’ї, — у 10 разів частіше намагаються вчинити суїцид.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2017 році до колоній потрапило 125 неповнолітніх

При цьому, зауважив заступник міністра, половина з тих дітей, до кого застосовувалося насильство, рятуються просто на вулиці, вибираючи бездомне життя. 65% тих, хто займається проституцією, відчували сексуальне насильство ще в дитинстві, 70% випадків дитячого насильства відбувається в неповноцінних сім’ях.

“Завдяки системі пробації сьогодні ми не просто звертаємо на це увагу, але і докладаємо масу зусиль для того, щоб позбавити дитину цієї згубної травми дитинства”, — наголосив Чернишов.

Він також нагадав, що у 2016 році через органи пробації пройшло 4 304 особи, більшість з яких собі відчули насильство або ставали його свідком.

Як повідомляв УНН, за перший рік повноцінного функціонування системи пробації лише 1,44% осіб, які стоять на обліку в цій системі, скоїли повторні правопорушення.

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