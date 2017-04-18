Минулої доби ворог 24 рази порушив "режим тиші" на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На маріупольський напрямок “традиційно” припала найбільша кількість порушень “режиму тиші” минулої доби, тут було зафіксовано 24 ворожих обстріли, з них три — мінометні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Сюди (маріупольський напрямок) традиційно припадає левова частка випадків порушення перемир’я противником. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 24 ворожих обстріли, 3 з яких — мінометні”, — сказав він.
Загалом, близько опівдня режим тиші ворог порушив у Мар’їнському районі, де ще по одній ворожий збройній провокації відбулося надвечір та близько 22-ї години.
У Волноваському районі ворог провів один мінометний обстріл близько 15-ї години, випустивши у бік наших позицій 4 міни.
"Вздовж лінії фронту від Чермалика до Широкиного противник обстрілював сили АТО зрання і до пізнього вечора. У Чермалику та Павлополі ворог провів по одному мінометному обстрілу, а в Талаківці та Водяному застосовував снайперську зброю проти наших захисників. На решті позицій цієї ділянки фронту противник активно застосовував легке озброєння включно з бронетехнікою", - зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення.