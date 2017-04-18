За прошедшие сутки враг 24 раза нарушил "режим тишины" на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На мариупольский направление "традиционно" пришлась наибольшее количество нарушений "режима тишины" за прошедшие сутки, здесь было зафиксировано 24 вражеских обстрела, из них три - минометные. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Сюда (мариупольский направление) традиционно приходится львиная доля случаев нарушения перемирия противником. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, 3 из которых - минометные", - сказал он.
В общем, около полудня режим тишины враг нарушил в Марьинском районе, где еще по одной вражеский вооруженной провокации произошло вечером и около 22 часов.
В Волновахском районе враг провел один минометный обстрел около 15 часов, выпустив в сторону наших позиций 4 мины.
"Вдоль линии фронта от Чермалык к Широкино противник обстреливал силы АТО утра и до позднего вечера. В Чермалык и Павлополь враг провел по одному минометному обстрелу, а в Талаковке и Водяное применял снайперское оружие против наших защитников. На остальной позиций этого участка фронта противник активно применял легкое вооружение включая бронетехникой ", - отметил О.Мотузяник.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения .