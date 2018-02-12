Минулої доби в зоні АТО жоден військовий не постраждав – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом вчорашньої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув та не був поранений. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок ворожих обстрілів жоден захисник України не загинув та не був поранений", - повідомив Гуцуляк.
Крім того, Гуцуляк повідомив, що протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів позицій сил АТО, з них 2 на Луганському напрямку, 7 – на Донецькому.
"Усі обстріли були прицільними. Бойовики випустили у бік українських військових 41 міну калібром 120 та 82 мм. Бійцям АТО 4 рази довелось відкривати вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими угодами", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора на Донбасі бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.