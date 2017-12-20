Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців, 6 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 2 українських військовослужбовців загинули, ще 6 отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“На жаль, серед наших військових є втрати. Двоє військових загинули, ще 6 зазнали поранень”, — повідомив Мотузяник.
Загалом, за словами Мотузяника, бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, з них 22 — на донецькому напрямку, та 10 — на луганському. Українським військовим 23 рази довелось відкривати вогонь у відповідь.
Нагадаємо, минулої доби у зоні проведення АТО, бойовики 32 рази порушили режим тиші.