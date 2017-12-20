За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих, 6 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 украинских военнослужащих погибли, еще 6 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"К сожалению, среди наших военных есть потери. Двое военных погибли, еще 6 получили ранения", - сообщил Мотузяник.
В целом, по словам Мотузяника, боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, из них 22 - на донецком направлении, и 10 - на луганском. Украинским военным 23 раза пришлось открывать огонь в ответ.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО, боевики 32 раза нарушили режим тишины.