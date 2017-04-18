Минулої доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Минулої доби жоден український військовослужбовець в зоні проведення АТО не загинув, проте один боєць зазнав поранень внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Це сталося під час ворожого мінометного обстрілу наших позицій в районі Чармалика”, — сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу зоні проведення АТО проросійські бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових.