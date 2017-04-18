Минулої доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення

“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Це сталося під час ворожого мінометного обстрілу наших позицій в районі Чармалика”, — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу зоні проведення АТО проросійські бойовики 32 рази обстріляли позиції українських військових.