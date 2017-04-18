За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки ни один украинский военнослужащий в зоне проведения АТО не погиб, однако один боец ​​получил ранения в результате вражеского минометного обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.