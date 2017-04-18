За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки ни один украинский военнослужащий в зоне проведения АТО не погиб, однако один боец получил ранения в результате вражеского минометного обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но один военнослужащий ВСУ получил ранения. Это произошло во время вражеского минометного обстрела наших позиций в районе Чармалика", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки зоне проведения АТО пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных.