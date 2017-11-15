Минулої доби в зоні АТО двоє українських військових зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Широкіного та Старогнатівки двоє захисників України отримали поранення. Їх евакуювали до медичних закладів", - повідомив речник.
За його словами, загалом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 23 прицільні обстріли українських позицій по всій лінії зіткнення. Військовослужбовці ЗС України 17 разів відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, у вівторок, 13 листопада, близько 18.00 бойовики відкрили вогонь з мінометів у бік ЗСУ, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки у Мар'їнці.