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Минулої доби в зоні АТО двоє українських військових зазнали поранень

Київ • УНН

 • 11096 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

"Внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Широкіного та Старогнатівки двоє захисників України отримали поранення. Їх евакуювали до медичних закладів", - повідомив речник.

За його словами, загалом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 23 прицільні обстріли українських позицій по всій лінії зіткнення. Військовослужбовці ЗС України 17 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у вівторок, 13 листопада, близько 18.00 бойовики відкрили вогонь з мінометів у бік ЗСУ, внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки у Мар'їнці.

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