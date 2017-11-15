За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате обстрела наших позиций вблизи Широкино и Старогнатовки двое защитников Украины получили ранения. Их эвакуировали в медицинские учреждения", - сообщил пресс-секретарь.
По его словам, в целом за прошедшие сутки российские оккупационные войска осуществили 23 прицельных обстрела украинских позиций по всей линии соприкосновения. Военнослужащие ВС Украины 17 раз открывали огонь.
Напомним, во вторник, 13 ноября, около 18.00 боевики открыли огонь из минометов в сторону ВСУ, в результате обстрела пострадали жилые дома в Марьинке.