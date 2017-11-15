За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили ранения

"В результате обстрела наших позиций вблизи Широкино и Старогнатовки двое защитников Украины получили ранения. Их эвакуировали в медицинские учреждения", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в целом за прошедшие сутки российские оккупационные войска осуществили 23 прицельных обстрела украинских позиций по всей линии соприкосновения. Военнослужащие ВС Украины 17 раз открывали огонь.

Напомним, во вторник, 13 ноября, около 18.00 боевики открыли огонь из минометов в сторону ВСУ, в результате обстрела пострадали жилые дома в Марьинке.