Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” декілька разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув, один зазнав поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” попри “Новорічне перемир’я” продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.
“На Луганському напрямку, пізно ввечері, ворог майже годину вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів у районі Світлодарської дуги. Десять мін цього калібру розірвалися довкола населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку у першій половині доби загарбники зосередили свою вогневу активність поблизу шахти Бутівка та обстріляли наших захисників спочатку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а згодом — із мінометів калібру 82-мм”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
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Українські військовослужбовці жодного разу не відкривали вогонь, у повній мірі дотримуючись домовленостей Тристоронньої контактної групи про новорічно-різдвяне перемир’я.
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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу. Стан здоров’я українського військовослужбового характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.