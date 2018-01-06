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За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение

Киев • УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” несколько раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” несмотря на “Новогоднее перемирие” продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя, в частности, запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

“На Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО со 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарск дуги. Десять мин этого калибра разорвались вокруг населенного пункта Луганское. На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли наших защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а впоследствии — с минометов калибра 82-мм”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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Украинские военнослужащие ни разу не открывали огонь, в полной мере соблюдая договоренности Трехсторонней контактной группы о новогодне-рождественском перемирии.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь, где была оказана необходимая врачебная помощь. Состояние здоровья украинского военнослужащих характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

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