Минулої доби у зоні АТО двоє військовослужбовців отримали поранення

"Унаслідок бойових дій загиблих серед воїнів збройних сил України немає, двоє бійців зазнали поранення внаслідок обстрілів",- сказав А.Лисенко.

За його словами, одного з військових було поранено неподалік Авдіївки, іншого – біля Широкіного. Стан здоров’я обох військових задовільний, їм надають необхідний обсяг медичної допомоги, зазначив речник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики обстріляли Широкине

"Загалом за минулу добу по всій лінії зіткнення противник провів 19 обстрілів позицій Збройних Сил України, з яких 18 були прицільними," - повідомив він.