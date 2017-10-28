Минулої доби у зоні АТО двоє військовослужбовців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО українські війська не понесли втрат, двоє українських військовослужбовці отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Унаслідок бойових дій загиблих серед воїнів збройних сил України немає, двоє бійців зазнали поранення внаслідок обстрілів",- сказав А.Лисенко.
За його словами, одного з військових було поранено неподалік Авдіївки, іншого – біля Широкіного. Стан здоров’я обох військових задовільний, їм надають необхідний обсяг медичної допомоги, зазначив речник.
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"Загалом за минулу добу по всій лінії зіткнення противник провів 19 обстрілів позицій Збройних Сил України, з яких 18 були прицільними," - повідомив він.