Минулої доби у зоні АТО четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, та продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди. Особливо активно сепаратисти діяли за темної пори доби.
"На Донецькому напрямку епіцентром напруги стали передмістя Авдіївки, де ворог вів вогонь по українських захисниках із 82-мм мінометів гранатометів та кулеметів. У цьому ж районі окупанти неодноразово стріляли з мінометів калібру 120-мм та 82-мм і піхотного озброєння по захисниках шахти Бутівка. Окрім того, важкі міномети ворог задіяв поблизу Водяного на Приазов’ї і біля Новотроїцького. При цьому загарбники супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів і стрілецької зброї. Біля Красногорівки противник вів вогонь із озброєння БМП та цілого арсеналу стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
У повідомленні також зазначається, що на Луганському напрямку бойовики застосували 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Троїцького та Лозового. З гранатометів різних видів і стрілецької зброї, включно із великокаліберними кулеметами, незаконні збройні формування обстрілювали українських оборонців Травневого і Майорська.
Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.
Унаслідок ворожого вогню четверо українських захисників зазнали поранень. Їх усіх було оперативно евакуйовано до мобільних госпіталів. Військові лікарі характеризують стан здоров’я кожного воїна як задовільний.