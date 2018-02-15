За прошедшие сутки в зоне АТО четверо военнослужащих ВСУ получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня четверо военнослужащих ВСУ получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, и продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения. Особенно активно сепаратисты действовали в темное время суток.
“На Донецком направлении эпицентром напряжения стали пригород Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам с 82-мм минометов гранатометов и пулеметов. В этом же районе оккупанты неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитниках шахты Бутовка. Кроме того, тяжелые минометы враг привел вблизи Водяного в Приазовье и у Новотроицкого. При этом захватчики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и стрелкового оружия. у Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП т целого арсенала стрелкового оружия”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В сообщении также указывается, что на Луганском направлении боевики применили 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Троицкого и Лозового. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберными пулеметами, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских защитников Майского и Майорская.
За минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Их всех было оперативно эвакуированы в мобильных госпиталей. Военные врачи характеризуют состояние здоровья каждого воина как удовлетворительное.