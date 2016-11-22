Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 22 тис. осіб

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/50; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 0/150; “Гнутове” — 100/60.

Загалом протягом минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнуло 22,3 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 5595 осіб та 685 транспортних засобів;“Мар’їнка” — 6085 осіб та 1165 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 4325 осіб та 932 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2815 осіб та 605 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3495 осіб.

Через КПВВ “Майорське” на виїзд до неконтрольованої території прослідували двавантажних автомобілі від благодійного фонду та шість вантажівок від благодійної організації. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області дитяче харчування та будівельні матеріали загальною вагою 113 тонн.