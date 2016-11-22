За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 22 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло почти 22,3 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/50; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/150; "Гнутово" - 100/60.
В общем за прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекло 22,3 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 5595 человек и 685 транспортных средств; "Марьинка" - 6085 человек и 1165 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4325 человек и 932 транспортных средств;
"Гнутово" - 2815 человек и 605 транспортных средств;
"Станица Луганская» - 3495 человек.
Через КПВВ "Майорское" на выезд до неконтролируемой территории проследовали два грузовых автомобиля от благотворительного фонда и шесть грузовиков от благотворительной организации. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области детское питание и строительные материалы общим весом 113 тонн.