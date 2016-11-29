Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 22 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 22 тисячі осіб та 3,8 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Заголом КПВВ перетнуло: “Майорське” — 5320 осіб та 710 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5810 осіб та 1190 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4690 осіб та 1130 транспортних засобів; “Гнутове” — 2890 осіб та 675 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3320 осіб.