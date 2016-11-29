За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 22 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 22 000 человек и 3 800 транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Всего КПВВ пересекло: "Майорское" - 5320 человек и 710 транспортных средств; "Марьинка" - 5810 человек и 1190 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4690 человек и 1130 транспортных средств; "Гнутово" - 2890 человек и 675 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3320 человек.