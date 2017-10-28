Минулої доби бойовики 7 разів порушували режим тиші, є поранені

В ніч на 28 жовтня бойовики з протитанкового гранатомету і кулеметів обстріляв позиції українських військових неподалік Зайцевого. У результаті цього протистояння двоє військовослужбовців отримали поранення.

Крім того, вдень бойовики двічі били з піхотного озброєння по оборонцях Авдіївки, озброєння БМП застосовували на підступах до Пісків.

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На Приморському напрямку окупанти близько опівдня обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт сил АТО біля Павлополя. Також під ворожий вогонь із озброєння БМП потрапили позиції ЗСУ неподалік Трьохізбенки на Луганському напрямку.

Загалом від опівночі незаконні збройні формування 7 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні сили України 6 разів застосовували зброю на ураження, зазначили у штабі.

Нагадаємо, 27 жовтня, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних Сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя.