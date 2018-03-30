Минулої доби бойовики 57 разів порушували режим тиші у зоні АТО

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 57 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню два військовослужбовці ЗСУ отримали поранення, ще один - бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують обстрілювати позиції сил АТО застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

“Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя. Міномети калібру 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети різних типів і стрілецьку зброю — поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Лебединського та Піщевика. Також під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки, Кам’янки, Мар’їнки і Верхньоторецького, а з БМП — Гнутового, Талаківки і Піщевика. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували по наших позиціях біля Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя, а протитанкову керовану ракету — в районі Новотроїцького”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

У повідомленні також зазначається, що на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював наші укріплення поблизу Артемового, а з великокаліберних кулеметів — неподалік населеного пункту Луганське.

Унаслідок ворожого вогню два військовослужбовці отримали поранення, ще один —  бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

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