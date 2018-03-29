Минулої доби бойовики 54 рази порушували режим тиші у зоні АТО

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 54 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують обстрілювати позиції сил АТО застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

“Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших позиціях в Широкиному, а з 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП — по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. Також 82 мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Талаківки та Пісків. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Мар’їнки, а з стрілецької зброї — в районі Шахти Бутівка та Новомихайлівки”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Зазначається, що на Луганському напрямку з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Катеринівки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосував по захисниках населеного пункту Щастя.

Унаслідок ворожого вогню українські військовослужбовці не постраждали.

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