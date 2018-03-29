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За прошедшие сутки боевики 54 раза нарушали режим тишины в зоне АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 54 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один ни один военнослужащий ВСУ не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО применив при этом вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

“В частности, на Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП — по укреплениям вблизи Павлополь и Гнутово. Также 82 мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, опытно, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по нашим укреплениям неподалеку Марьинки, а с стрелкового оружия — в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Луганском направлении с 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применил по защитниках населенного пункта Счастье.

В результате вражеского огня украинские военнослужащие не пострадали.

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