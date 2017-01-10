Минулої доби бойовики 20 разів обстріляли позиції ЗСУ на маріупольському напрямку

“Маріупольський напрямок. Не припиняються ворожі обстріли у Мар’їнському районі, а також на ділянці фронту Павлопіль — Широкине. Окупанти епізодично застосовують міномети та бронетехніку. Здебільшого обстріли не дуже тривалі і відбуваються в темну пору доби — вже після заходу сонця. Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 20 ворожих обстрілів, зокрема два — з важкого озброєння”, — повідомив О.Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби, з 9 на 10 січня, в зоні АТО поранено п’ятьох українських військових.