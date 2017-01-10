За прошедшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За минувшие сутки боевики двадцать раз вели обстрелы по позициям украинских военных на мариупольском направлении, два - из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Мариупольское направление. Не прекращаются враждебные обстрелы в Марьинском районе, а также на участке фронта Павлополь - Широкино. Оккупанты эпизодически применяют минометы и бронетехнику. В основном обстрелы не слишком длительные и происходят в темное время суток - уже после захода солнца. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, в том числе два - из тяжелого вооружения", - сообщил А.Мотузяник.
Напомним, за минувшие сутки, с 9 на 10 января, в зоне АТО ранены пять украинских военных.