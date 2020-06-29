Минулого тижня в Україні врятовано 88 осіб та ліквідовано 1176 пожеж

Ліквідовано 1176 пожеж, врятовано 12 людей та не допущено знищення вогнем 329 будівель і 45 од. техніки. На пожежах загинуло 10 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 3,626 млн грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 335 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1057 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 70 осіб.

Нагадаємо, від початку літа на водоймах загинули понад 30 дітей.