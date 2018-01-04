Минулого року в Україні амністували понад 500 засуджених - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Минулого року за законом “Про амністію у 2016 році” в Україні на волю вийшли 532 засуджених. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Завдяки активній позиції військових прокурорів станом на 07.12.2017 положення Закону застосовано до 532 осіб, з них: під час підтримання публічного обвинувачення у судах — стосовно 452 осіб, під час здійснення нагляду за виконанням покарань — 80 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 2 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про амністію у 2016 році", який дозволяє покараним воїнам-учасникам АТО вийти на волю за неважкі злочини.
Закон набув чинності з 7 вересня та підлягає виконанню протягом трьох місяців.