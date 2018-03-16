Минулого року Держбюджет отримав майже на 29% більше надходжень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У 2017 році до Держбюджету надійшло на 28,7% більше коштів. Про це у ході презентації звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив заступника міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Надходження до Державного бюджету України у 2017 році становили 793,4 млрд грн, що на 177,2 млрд грн, або на 28,7% більше ніж у 2016 році”, — сказав він.
Як уточнив Марченко, до загального фонду державного бюджету за 2017 рік надійшло 698,4 млрд грн, або на 21,5% більше ніж за 2016 рік.
Найбільші надходження до держбюджету у 2017 році становили (порівняно із 2016 роком):
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- з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування — 63,5 млрд грн, або на 17,4% більше;
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- з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів — 250,5 млрд грн, або на 38,1% відсотка більше;
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- з податку на прибуток підприємств — 66,9 млрд грн, або на 23,1% більше;
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- з податку та збору на доходи фізичних осіб — 75 млрд грн, або на 25,5% більше;
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- з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — 66,3 млрд грн, або на 20,3% більше;
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- з акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — 42 млрд грн, або на 19,9% більше;
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- з ввізного мита — 23,9 млрд грн, або на 19,5% більше;
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- з рентної плати за користування надрами — 43,9 млрд грн, або на 10,5% більше.
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Нагадаємо, минулого року зростання ВВП України перевищило прогнозований показник.