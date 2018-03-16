В прошлом году Госбюджет получил почти на 29% больше поступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В 2017 году в Госбюджет поступило на 28,7% больше денег. Об этом в ходе презентации отчета о выполнении Госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
“Поступления в Государственный бюджет Украины в 2017 году составили 793,4 млрд грн, что на 177,2 млрд грн, или на 28,7% больше чем в 2016 году”, — сказал он.
Как уточнил Марченко, в общий фонд государственного бюджета за 2017 год поступило 698,4 млрд грн, или на 21,5% больше чем за 2016 год.
Наибольшие поступления в госбюджет в 2017 году составили (по сравнению с 2016 годом):
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- по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — 63,5 млрд грн, или на 17,4% больше;
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- по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — 250,5 млрд грн, или на 38,1% процента больше;
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- по налогу на прибыль предприятий — 66,9 млрд грн, или на 23,1% больше;
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- по налогу и сбору на доходы физических лиц — 75 млрд грн, или на 25,5% больше;
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- по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — 66,3 млрд грн, или на 20,3% больше;
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- по акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) — 42 млрд грн, или на 19,9% больше;
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- по ввозной пошлине — 23,9 млрд грн, или на 19,5% больше;
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- по рентной плате за пользование недрами — 43,9 млрд грн, или на 10,5% больше.
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Напомним, в прошлом году рост ВВП Украины превысил прогнозируемый показатель.