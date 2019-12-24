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Мінцифри: найчастіше українці виходять в інтернет через смартфони

Мінцифри: найчастіше українці виходять в інтернет через смартфони

Київ • УНН

 • 9318 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Більшість українців виходять в інтернет зі смартфонів, особливо молодь у віці 18-25 років. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан передає кореспондент УНН.

"Найчастіше використовують смартфон для виходу у інтернет, а саме: молодь у віці 18-25 років, майже всі - 93%. Населення у віці 30-59 років – 85%. Населення у віці 60-70 років – 64,5%", - зазначила вона.

Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.

Як раніше повідомлялося раніше в УНН, в Україні 15,1% населення взагалі не володіють цифровими навичками.

Українські Національні Новини

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