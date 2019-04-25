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Мінсільгосп КНР прогнозує рекордне зростання цін на свинину

Мінсільгосп КНР прогнозує рекордне зростання цін на свинину

Київ • УНН

 • 8649 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністерство сільського господарства КНР прогнозує зростання цін на свинину в другій половині 2019 року не менше ніж на 70%, передає УНН з посиланням на BBC.

"Ціни на свинину в Китаї можуть зрости більш ніж на 70% у другій половині цього року", - йдеться в повідомленні.

Причина невтішного прогнозу - африканська чума свиней (АЧС), яка не вщухає в Китаї з серпня 2018 року.

"Епідемія може знищити близько 200 млн свиней в Китаї", - пише видання, посилаючись на прогнози аналітиків Rabobank.

Також, через АЧС в поточному в Китаї прогнозується падіння виробництва свинини - на 30%. Щоб заповнити дефіцит, Китаю доведеться імпортувати більше продукту, кажуть в Radobank.

Як писав УНН, на думку депутата Сергія Тригубенка, українцям теж варто готуватися до подальшого подорожчання свинини, оскільки Держпродспоживслужба не здатна ефективно протистояти вірусу АЧС.

Відзначимо, що у зв'язку з АЧС світове виробництво свинини скоротиться на 4%.

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