Міноборони: з початку доби бойовики на Донбасі продовжили обстріли позицій ЗСУ

«В основному це були провокаційні обстріли, із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Ці ворожі провокації фіксувалися поблизу Гнутового і Павлополя. Відзначу, що українські захисники надійно тримають оборону та придушують ворожу вогневу активність, застосовуючи штатне піхотне озброєння», - сказав Мотузяник.

Він зауважив, що з початку доби втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 27 разів вели прицільний вогонь по підрозділах ЗСУ на Донбасі.