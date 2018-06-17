Міноборони: з початку доби бойовики на Донбасі продовжили обстріли позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. З опівночі і станом на 9:00 противник здійснив кілька прицільних обстрілів наших оборонних укріплень. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
«В основному це були провокаційні обстріли, із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Ці ворожі провокації фіксувалися поблизу Гнутового і Павлополя. Відзначу, що українські захисники надійно тримають оборону та придушують ворожу вогневу активність, застосовуючи штатне піхотне озброєння», - сказав Мотузяник.
Він зауважив, що з початку доби втрат серед наших захисників немає.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 27 разів вели прицільний вогонь по підрозділах ЗСУ на Донбасі.