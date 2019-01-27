Міноборони Венесуели: військовий аташе в США зрадив батьківщину, визнавши Гуайдо президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство оборони Венесуели назвало зрадою батьківщині рішення військового аташе при венесуельському посольстві в США Хосе Луїса Сільви визнати президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо. Таку інформацію відомство опублікувало в Twitter, передає УНН.
"Це акт зради і боягузтво по відношенню до батьківщини, успадкованої від нашого визволителя Симона Болівара. Таким чином, ми відкидаємо заяви полковника Хосе Луїса Сільви, який займав посаду військового аташе в США", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо привітав рішення полковника Хосе Луїса Сільви, військового аташе при посольстві Венесуели в США, визнати його президентом.
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Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту 21 січня анулював Верховний суд, 23 січня проголосив себе виконуючим обов'язки президента. Глава Венесуели Ніколас Мадуро назвав інцидент спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.
Як повідомляв УНН, Рада безпеки ООН екстрено зібралася для обговорення кризи в Венесуелі.
США та низка інших країн (Франція, Іспанія, Нідерланди та інші) заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки.