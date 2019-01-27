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Міноборони Венесуели: військовий аташе в США зрадив батьківщину, визнавши Гуайдо президентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство оборони Венесуели назвало зрадою батьківщині рішення військового аташе при венесуельському посольстві в США Хосе Луїса Сільви визнати президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо. Таку інформацію відомство опублікувало в Twitter, передає УНН.

"Це акт зради і боягузтво по відношенню до батьківщини, успадкованої від нашого визволителя Симона Болівара. Таким чином, ми відкидаємо заяви полковника Хосе Луїса Сільви, який займав посаду військового аташе в США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо привітав рішення полковника Хосе Луїса Сільви, військового аташе при посольстві Венесуели в США, визнати його президентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держсекретар США порівняв Мадуро з лідерами Куби та Ірану

Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту 21 січня анулював Верховний суд, 23 січня проголосив себе виконуючим обов'язки президента. Глава Венесуели Ніколас Мадуро назвав інцидент спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Як повідомляв УНН, Рада безпеки ООН екстрено зібралася для обговорення кризи в Венесуелі.

США та низка інших країн (Франція, Іспанія, Нідерланди та інші) заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки.

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