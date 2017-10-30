Міноборони РФ збільшить закупівлю спеціальних парашутів

"Спецназ ВДВ у 2017 році отримає понад 500 парашутів "Арбалет-2". У розпорядження спецназу ВДВ у 2017 році вже надійшло близько 300 парашутних систем спеціального призначення, до кінця року цей показник планується подвоїти", - йдеться в повідомленні.

Парашут "Арбалет-2" буде використовуватися спецназом ВДВ для десантування з літаків і вертольотів з польотною масою парашутиста зі спецспорядження до 150 кг з висот до 8000 метрів.

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Зазначається, що дані комплекти парашутних систем розподіляються по підрозділах спеціального призначення в плановому порядку. Перші партії нових парашутів вже знаходяться в розвідувальних підрозділах Тульського, Іванівського, Псковського і Кубинського з'єднань ВДВ.

Нагадаємо, Збройні Сили Російської Федерації провели масштабні військові навчання по управлінню Стратегічних ядерних сил. В ході навчань були залучені наземні, морські та авіаційні підрозділи ЗС РФ.